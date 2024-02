Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre jüngsten Preisaufschläge angeknüpft. Ein Barrel Brent zur Lieferung im April kostete 79,87 Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass WTI zur März-Lieferung stieg um 55 Cent auf 74,40 Dollar.Die Ölpreise wurden zum einen durch die anhaltend freundliche Grundstimmung an den Aktienmärkten gestützt. Insbesondere in den USA und in Japan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...