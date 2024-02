Die britische Werbeaufsichtsbehörde Advertising Standards Authority (ASA) hat Werbungen von BMW und MG verboten, in denen behauptet wurde, dass Elektroautos "emissionsfrei" seien. Die ASA sieht dies als irreführende Werbeaussage an. BMW hatte eine kostenpflichtige Google-Anzeige geschaltet, die mit dem Slogan "Autos ohne Emissionen - Laden Sie noch heute Ihre Broschüre herunter" warb, wie etwa "Auto Express" schreibt. MG habe in einer Google-Anzeige ...

