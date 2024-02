Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy ist am Donnerstag um etwa -4 % nach unten gerutscht. Ein schwaches Ergebnis, den es gibt wenig Gründe, die nun für eine direkt positivere Wertentwicklung sprechen würden. Dabei ist eine Nachricht besonders brisant gewesen. Die Muttergesellschaft, Siemens, möchte die Beteiligung an Siemens Energy weiter abbauen. Das wird am Markt sicherlich zumindest als Misstrauensvotum [...]

