Das Unternehmen bringt vier Anlagen an Standorten in Deutschland ans Netz. Zwei davon übernimmt der Projektentwickler selbst in eine eigene Gesellschaft und eröffnet damit sein neues Geschäftsfeld als "Independent power producer".Der zur Elevion Group gehörende Solarprojektierer Belectric mit Sitz in Kolitzheim (Bayern) nimmt gleich vier neue Solarparks in Betrieb. Die Anlagen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen haben eine Gesamtleistung von 76 Megawatt. Zwei davon sind Auftragsprojekte, die beiden anderen mit zusammen knapp 56 Megawatt markieren "einen Meilenstein in der Geschichte von Belectric" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...