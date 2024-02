München (ots) -C.H. Robinson (https://www.chrobinson.com/de-de/) (Nasdaq: CHRW), eine leistungsstarke Logistikplattform, stellt sein Alternative Fuel Program vor, eine neue Initiative zur Reduzierung von CO2e in Lieferketten. Das Unternehmen bietet mit dem neuen Programm seinen Kunden eine weniger umweltschädliche und komfortablere Lieferkettenlösungen an. So können sie ein besseres Verständnis ihres aktuellen CO2e-Niveaus erhalten und haben gleichzeitig die Möglichkeit dieses zu reduzieren.Die Überprüfung bestehender Behauptungen zur Reduzierung von Emissionen gestaltet sich als anspruchsvoll, während die begrenzte Verfügbarkeit alternativer Kraftstoffe auf dem Markt oft auf die Struktur des Vertriebsnetzes zurückzuführen ist. Das Alternative Fuel Program von C.H.Robinson ist ein spezielles Angebot, das Kunden eine End-to-End-Lösung zur Reduzierung der Emissionen in ihrer Lieferkette bietet. Das Programm ist von einer unabhängigen dritten Organisation registriert und geprüft und bietet so die notwendige Transparenz und die Einhaltung höchster internationaler Standards.Das Programm hat zwei Eckpfeiler:- Die Nutzung grüner Flottenbetreiber: C.H. Robinson verfügt über ein starkes und umfassendes Netzwerk von Betreibern, die HVO100 verwenden, ein synthetisches Öl, das sowohl erneuerbar als auch biologisch abbaubar ist und kein Palmöl enthält. Die Lieferkette des Kunden lässt sich leicht auf umweltfreundlichere Wege umstellen, wodurch die Emissionen von Kohlendioxid in der Lieferkette reduziert werden.- Book & Claim: Eine überprüfte und validierte Methode, die es C.H. Robinson ermöglicht, von umweltbewussten Fuhrparkbetreibern reduzierte CO2e-Emissionen zu erhalten und diese in Form von Zertifikaten an seine Kunden weiterzugeben.Vorteile des Alternative Fuel ProgramGegenwertige CO2e-Reduktionsansprüche sind schwer zu überprüfen: Das Programm liefert transparente und verlässliche Kohlenstoffeinsparungsdaten, die von einem unabhängigen Prüfer verifiziert werden. Diese Daten ermöglichen es den Kunden, ihre CO2e-Reduktionsansprüche zu belegen und die relevanten Vorschriften und Standards einzuhalten.Aufgrund der unzureichend ausgebauten Infrastruktur des Vertriebsnetzes sind alternative Kraftstoffe nicht weit verbreitet: Die Book & Claim Methodik ermöglicht es den Kunden, die Vorteile alternativer Kraftstoffe unabhängig von ihrer physischen Verfügbarkeit zu nutzen. Die Kunden erhalten europaweit reduzierte CO2e-Bilanzen und geben die CO2e -Einsparungen an ihre Betreiber weiter.Unternehmen müssen für ihre Umweltauswirkungen verantwortlich zeichnen: Durch die Teilnahme am Alternative Fuel Program können Unternehmen ihr soziales und ökologisches Engagement verdeutlichen und ihre Reputation steigern."Dieses Programm ermöglicht es den Kunden, ein umfassendes Verständnis ihrer aktuellen Emissionswerte zu erlangen und sofortige Reduktionsmaßnahmen zu ergreifen, indem es die Herausforderungen umweltfreundlicher und kundenorientierter Lieferkettenlösungen anspricht.", sagt Olivier Gonon (https://www.linkedin.com/in/olivier-gonon-a35610111/), Director Capacity bei C.H. Robinson Europe Surface Transportation. "Wir sind begeistert und freuen uns, dieses Programm zu starten, das unseren Kunden erhebliche Vorteile bietet, die zu einer nachhaltigen und umweltbewussten Zukunft beitragen werden."Haben Sie Interesse mit einem der Experten von C.H. Robinson sich auszutauschen und mehr über den Mehrwert dieses Services zu erfahren oder wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich uns direkt unter der E-Mail-Adresse chrobinson@hbi.de an uns.Über C.H. RobinsonC.H. Robinson löst einfache bis hochkomplexe Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und über alle Branchen hinweg. Mit einem verwalteten Frachtvolumen von über 28 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Sendungen pro Jahr sind wir eine der größten Logistikplattformen der Welt. Unser globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht, um die Produkte und Waren, die die Weltwirtschaft antreiben, nahtlos zu liefern. Durch die Kombination unseres multimodalen Transportmanagementsystems und unseres Fachwissens nutzen wir unseren Informationsvorsprung, um intelligentere Lösungen für unsere 100.000 Kunden und unsere 85.000 Vertragsspediteure bereitzustellen. Unsere Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen für die Unternehmen unserer Kunden zu erzielen. Als verantwortungsbewusster globaler Bürger sind wir auch stolz darauf, Millionen von Dollar zur Unterstützung von Projekten beizutragen, die unserem Unternehmen, unserer Stiftung und unseren Mitarbeitern am Herzen liegen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).