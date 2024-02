Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BioNTech hat am Donnerstag einen starken Anstieg erleben können - in den ersten Stunden. Die Aktie ist um 1,3 % nach oben gezogen. Ist das bereits "gut"? Nein, meinen Analysten, die sich mit den Kernzielen auseinandersetzen. In den bisherigen Wochen des laufenden Jahres hat die Aktie in etwa -7,3 % verloren. Das ist nicht besonders viel, aber signifikant. Denn Analysten gehen an sich [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...