ARM hat überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt und steht am Donnerstag folglich im Fokus der Anleger. Die Aktie notiert am Mittag 30 Prozent im Plus. Das Unternehmen profitiert vom Schritt ins Geschäft mit Rechenzentren. Der Kurssprung bei ARM beflügelt auch diese Aktie - hier sind schnelle Gewinne drin.

