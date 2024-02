Teilen: Die Aussichten für Gold im ersten Quartal haben etwas an Glanz verloren, da die Erwartungen an eine kurzfristige Zinssenkung der Fed gesunken sind, so die Volkswirte der MUFG Bank. Phase der Volatilität hält an Der Goldpreis setzt seinen Abwärtstrend fort, da die Zinssenkungserwartungen schwinden. Diese Entwicklung dürfte zwar die derzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...