Der Kurs von Nvidia kennt kein Halten. Die Aktie ist diese Woche auf mehr als 700 Dollar geklettert. Die Stimmung ist offensichtlich euphorisch. Was kann also eigentlich schiefgehen?Der bekannte Blog der Financial Times, Alphaville (berühmt durch den Wirecard-Skandal), hat eine kritische Einschätzung zu Nvidia aufgegriffen. Neun Monate sei es her, dass außer Morningstar ein Analyst eine Verkaufsempfehlung veröffentlicht habe. Auch Barclays empfehle die Aktie. Aber: Alphaville ist aufgefallen, dass ...

