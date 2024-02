DJ L'Oreal verfehlt mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat im vergangenen Jahr mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen enttäuscht. Geopolitische Spannungen, Inflation und ein stagnierender Schönheitsmarkt in China prägten das Jahr 2023. Dennoch gab sich L'Oreal zuversichtlich, sich im laufenden Jahr besser als der Markt zu entwickeln.

"Mit Blick auf 2024 bleiben wir optimistisch, was die Aussichten für den Schönheitsmarkt angeht, und sind zuversichtlich, dass wir ihn weiterhin übertreffen und ein weiteres Jahr mit Umsatz- und Gewinnwachstum erreichen werden", sagte CEO Nicolas Hieronimus.

Der französische Kosmetikriese erzielte einen Umsatz von 41,18 Milliarden Euro, ein Plus von 7,6 Prozent auf "berichteter" Basis und 11 Prozent auf vergleichbarer Fläche. In Europa stieg der Umsatz um 13,7 Prozent auf 13,01 Milliarden Euro. In Nordamerika wuchs der Umsatz um 9,7 Prozent auf 11,15 Milliarden Euro und in Lateinamerika um 22,8 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro. Dagegen sank der Umsatz in Nordasien aufgrund der schwachen Marktentwicklung in China um 5,8 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf "berichteter" Basis um 2,8 Prozent und auf vergleichbarer Basis um 6,9 Prozent auf 10,61 Milliarden Euro.

Der Nettogewinn von L'Oreal stieg im vergangenen Jahr um 8,4 Prozent auf 6,18 Milliarden Euro, der von Analysten und Investoren viel beachtete operative Gewinn um 9,2 Prozent auf 8,14 Milliarden Euro.

Analysten hatten im einem von Visible Alpha erstellten Konsens einen Jahresumsatz von 41,49 Milliarden Euro bei einem Nettogewinn von 6,25 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn von 8,21 Milliarden Euro prognostiziert.

Der Konzern kündigte an, der Hauptversammlung am 23. April eine Dividende von 6,60 Euro je Aktie vorzuschlagen. Für das Vorjahr hatte er 6,00 Euro je Aktie ausgeschüttet.

