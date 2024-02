Der US-Zahlungsdienstleister Affirm hat am Donnerstag nachbörslich gute Quartalszahlen vorgelegt. In praktisch allen Segmenten konnte das Unternehmen zulegen. Doch an der Börse heißt es "Sell on good News", die Affirm-Aktie sackt direkt nach den Zahlen prozentual zweistellig ab. Immerhin kann sich der Aktienkurs zuletzt wieder etwas berappeln. Das Buy-now-pay-later-Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 einen Umsatz von 591 Millionen US-Dollar gegenüber 400 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...