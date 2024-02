Frische-Discounter stellt neuen Projektbericht zu existenzsichernden Löhnen in der Bananenlieferkette vor Lidl in Deutschland feiert Fairbruary mit Pionierarbeit für faire Bananen. Im Rahmen der diesjährigen internationalen Leitmesse des Fruchthandels, der Fruit Logistica in Berlin, hat Lidl in Deutschland erste Erfolge und Erkenntnisse zur aktiven Schließung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...