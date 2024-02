Die milderen Temperaturen scheinen die Nachfrage nach Kohlrabi in der aktuellen KW6 anzukurbeln. Auch in der Werbung der vergangenen Wochen stand Kohlrabi hoch im Kurs. Im Schwerpunkt liegt der Aktionspreis in der aktuellen Woche bei 0,69 EUR/St für primär italienische Ware. Damit ist er höher als der durchschnittliche Verbraucherpreis der vergangenen 5. Woche. Mit 16...

