Der NPS von +54 spiegelt den Vertrauensstatus von Temenos bei den Kunden und seine führende Rolle als bevorzugte Banking-Plattform wider

GENF, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach einer Umfrage unter mehr als 900 Kundenkontakten einen marktführenden Net Promoter Score (NPS) von +54 erreicht hat. Der NPS, eine branchenübliche Leistungskennzahl, misst die Bereitschaft der Kunden, Temenos potenziellen Kunden weiterzuempfehlen. Der Score spiegelt den Status von Temenos als vertrauenswürdigster Banking-Plattform-Anbieter und seine führende Position in der Branche wider, was den Kundenerfolg und das Geschäftswachstum fördert.



Das Vertrauen in Temenos basiert auf der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 3.000 Banking-Kunden aus mehr als 150 Ländern in allen Segmenten, von den größten Banken bis hin zu den wendigsten neuen Herausforderern. Temenos hilft ihnen, ihre geschäftliche Agilität zu steigern, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, herausragende Kundenerlebnisse zu bieten und effizient zu skalieren. Die Banken vertrauen Temenos bei der Abwicklung ihrer geschäftskritischen Aufgaben, da die Banking-Plattform von Temenos ihre Robustheit und Widerstandsfähigkeit im Laufe der Jahre unter Beweis gestellt hat.

Durch die Erzielung von konkretem Geschäftswert wächst Temenos weiter und ist führend in der Branche. 2023 konnte das Unternehmen bedeutende neue Kunden gewinnen, darunter eine der 30 führenden US-Banken für eine Kernmodernisierung in der Cloud, eine der 20 führenden regionalen US-Banken für das Banking-Kerngeschäft in seinem britischen Geschäftsbankenbereich sowie den weltweit größten Anbieter von B2B-Zahlungen außerhalb des Bankensektors , der sich für Temenos entschieden hat, um seine Zahlungsinfrastruktur in der Cloud zu modernisieren, um nur einige zu nennen.

Laut der NPS-Umfrage ist einer der wichtigsten Faktoren, die Kunden dazu bewegen, Temenos weiterzuempfehlen, die Produktfunktionalität, die im vergangenen Jahr durch innovative Produktentwicklungen wie die Einführung von Temenos Enterprise Services weiter verbessert wurde. Diese End-to-End-SaaS-Services für das Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft umfassen mehr als 120 vorgefertigte Banking-Produkte und 700 vorkonfigurierte APIs, die es den Banken ermöglichen, Softwarelösungen in nur 24 Stunden zu implementieren und die Modernisierungskosten, die Komplexität und das Risiko erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die Wertschöpfungszeit zu verkürzen. Temenos kündigte kürzlich zudem Leap an, ein neues KI-gestütztes Angebot, das Kunden hilft, schneller zu modernisieren und nahtlos und schnell auf die neueste Cloud-native Temenos-Technologie umzusteigen.

Andreas Andreades, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: "Wir investieren weiterhin unermüdlich in unsere Cloud-native Banking-Plattform mit ihrer einheitlichen Code- und Konfigurationsbasis, sei es im Kerngeschäft, im Zahlungsverkehr oder im digitalen Bereich. Das bedeutet, dass alle Banken unabhängig von ihrer Größe und ihrem Geschäftssegment die Vorteile unserer Plattform jetzt und in Zukunft nutzen können. Dank unserer konsequenten Strategie und Fokussierung auf den Bankensektor konnten wir unseren Kundenstamm auf 3.000 Bankkunden ausbauen, nachhaltiges Wachstum und Rentabilität erzielen, und wir werden von Branchenanalysten und Benchmarks als führender Anbieter von Banking-Technologie anerkannt. Dieses beeindruckende NPS-Ergebnis spiegelt das Vertrauen und die Loyalität der Kunden gegenüber Temenos und die Marktführerschaft wider, die wir in den letzten 30 Jahren aufgebaut und weiterentwickelt haben, und dafür möchte ich ihnen danken."

Die NPS-Umfrage führte nicht nur zu wertvollem Feedback von Temenos-Kunden, sondern auch zur Pflanzung von 650 Bäumen im Rahmen einer ESG-Initiative, die mit der Teilnahme der Kunden an der Umfrage verbunden war. Dies ist Teil des umfassenderen Engagements von Temenos für Nachhaltigkeit, das sich in seiner Positionierung im Dow Jones Sustainability Index und im S&P Global Sustainability Yearbook widerspiegelt.

Temenos ist beständig die Nummer 1 unter den meistverkauften Banking-Software-Produkten und wurde in der IBS Sales League Table 2023 in acht Kategorien zum Marktführer ernannt, darunter im Kerngeschäft, im digitalen Bereich sowie im Zahlungsverkehr. Temenos wurde im Jahr 2023 außerdem von Omdia als Marktführer für Cloud-basiertes Kernbanking und digitale Banking-Plattformen anerkannt und erhielt ein Investment-Grade-Rating von Fitch Ratings , mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von "BBB" mit stabilem Ausblick sowie einem Senior Unsecured Rating von "BBB".

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Chancen für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen 3.000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren erfolgreichsten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.