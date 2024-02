BMW hat 2023 in seinem Werk Dingolfing knapp 90.000 Elektroautos produziert. Der Anteil vollelektrischer Modelle an der Gesamtproduktion des Werks wuchs dabei auf rund 30 Prozent. 2024 soll dieser Anteil weiter steigen. Über das gesamte Jahr 2023 wurden das große Elektro-SUV iX und die Luxuslimousine i7 (hier unser Test) im Werk Dingolfing gebaut. Im Juli 2023 ist dann zudem die Produktion der i5 Limousine angelaufen - also ein Modell, das potenziell ...

