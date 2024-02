Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der CECONOMY AG vom 09.02.2024:? Umsatz1 um 3,7% gestiegen? Kundenzufriedenheit - NPS (Net Promoter Score) erreicht neuen Höchstwert von 56? Online-Anteil am Gesamtumsatz auf 26,4%3 erhöhtDr. Karsten Wildberger, CEO der CECONOMY AG und MediaMarktSaturn: "Das vierte Quartal in Folge liefern wir eine starke Performance - eine beständige Entwicklung, die sich auch in den sehr guten Ergebnissen des ersten Quartals widerspiegelt. Die verbesserte Profitabilität ist das Ergebnis unserer strategischen Maßnahmen. Investitionen in Wachstumsfelder wie Marketplace und Retail Media und ein effektives Bestandsmanagement zahlen sich aus. Wir gewinnen weiter an Dynamik durch die zielgerichtete Umsetzung unserer Transformationsstrategie, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt. In dem sehr herausfordernden Retail-Umfeld beweisen wir unsere Stärke und Innovationskraft. Wir gestalten. Ich möchte an dieser Stelle allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen herzlichen Dank auszusprechen. Sie haben mit ihrem außerordentlichen Einsatz und Engagement während der herausfordernden Hochsaison, einschließlich der Black Season und des Weihnachtsgeschäfts, diesen Erfolg geschaffen. Der erfolgreiche Start in das neue Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt unseren positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und bestärkt uns in unserem Ziel der Zukunftserneuerung." ...

