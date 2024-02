Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Energieinfrastruktur-Anbieter Kinder Morgan refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN US494553AD27/ WKN A3LT8G) mit 1,25 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden bis zum Laufzeitende einen Kupon in Höhe von 5% erhalten. Die Zinszahlungen würden halbjährlich erfolgen, erstmalig am 01.08.2024. Der Mindestbetrag liege bei 2.000 Nominalen, die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Nominale. Fitch vergebe ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 08.02.2024) (09.02.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...