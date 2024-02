Hören: https://open.spotify.com/episode/5Qc5hGxPtf5QEeYAT0920V Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Freitag, der 9. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX im Frühgeschäft minimal schwächer- Freitag statistisch bisher bester Wochentag 2024 im DAX- bisher 14 Gewinn- und 14 Verlusttage 2024- Daimler Truck, Qiagen und Merck im Frühgeschäft stark- Spin-Offs bei Siemens erwartet- Beiersdorf leidet mit L'Oreal- Weiters besprochen: Zalando, SAP, VW, Vonovia, Mercedes, Continental- ATX weiter schwach- Verbund leidet unter Strompreis und staatlicher Intervention- Immofinanz verkauft in ...

