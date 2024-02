Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ams-OSRAM (SIX: AMS) berichtet solide Ergebnisse im 4. Quartal 2023 mit einem Umsatz von EUR 908 Mio. und einem bereinigten EBIT von 6,9%, über der Mitte der Prognosespanne, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...