Anleger, die vor zehn Jahren in Aktien von Deutsche Bank und in Commerzbank investierten, haben damit im Schnitt ein Minus von 40 Prozent eingefahren. Mit einer anderen Bank-Aktie hätten Anleger 30 Prozent verdienen können, hier die Details. Bei der Großbank handelt es sich um die Schweizer Großbank UBS, die in der zehn Jahreshistorie mit einem Plus von 30 Prozent - die Commerzbank mit einem Minus von 20 Prozent und die Deutsche Bank mit einem Minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...