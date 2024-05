Die Aktie der Commerzbank erlebt am Donnerstagmorgen eine leichte Kursschwankung. Die Papiere gehören zu den schwächsten Werten im DAX. Über den Grund können sich Aktionäre aber freuen.Die Commerzbank kündigte eine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 von 0,35 Euro pro Aktie an, mit einer nahezu einstimmigen Zustimmung von 99,98 % bei der Hauptversammlung am Dienstag. Für das laufende Jahr prognostiziert ...

