Die Airbus-Aktie hat am Freitag einen Dämpfer erhalten. Berichte über Lieferverzögerungen bei Flugzeugen belasten den Kurs am frühen Nachmittag.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus steht vor Herausforderungen im Lieferprozess. Die Unternehmensleitung hat ihre Kunden darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu mehrmonatigen Verzögerungen beim Erhalt neuer Jets kommen könnte. Dies könnte an operativen Hürden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...