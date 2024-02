in der vergangenen Woche haben die Notenbanker der Fed noch für einen kurzzeitigen Dämpfer an den Aktienmärkten gesorgt, in dieser Handelswoche dagegen überwog dann doch wieder der pure Optimismus: Während der S&P 500, Hauptdarsteller der vorangegangenen Ausgabe, am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte an der 5.000er-Barriere kratzte, kletterte der deutsche Leitindex am Dienstag bereits auf ein neues Allzeithoch bei 17.050 Punkten. Damit haben die Börsen ihre Rekordjagd mal eben so mir nichts, dir nichts fortgesetzt, was angesichts der aktuellen Nachrichtenlage(n) zumindest bemerkenswert erscheint. Aus charttechnischer Sicht ist der DAX damit an ein interessantes Level herangelaufen. Denn:

Den vollständigen Artikel lesen ...