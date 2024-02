Frankfurt - Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag hauchdünne Verluste verzeichnet. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0768 US-Dollar und damit nahezu so viel wie am Vorabend. Auch der Franken setzt seine tendenzielle Schwäche der vergangenen Tage fort. So verharrt das Euro/Franken-Paar bei 0,9427 weiterhin oberhalb der 94-Rappen-Marke. Wie es in einem Kommentar der Valiant Bank heisst, hat speziell der Euro Anfang dieser Woche eine lange ...

