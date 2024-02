Der französische Luxuskonzern Hermes will seine Aktionäre mit einer Sonderdividende am starken Wachstum des vergangenen Jahres teilhaben lassen.Zusätzlich zur generellen Ausschüttung sei eine Sonderdividende von zehn Euro je Aktie geplant, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Die insgesamt maue Konsumentenlaune hat den Franzosen 2023 keinen Abbruch getan - im Gegenteil: Die Kauflust für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...