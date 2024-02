Belectric hat vier neue Solarkraftwerke in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 76 Megawatt hat Belectric nicht nur gebaut, sondern auch selbst entwickelt. Das Solarenergie-Unternehmen Belectric, Mitglied der Elevion Group, nimmt in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen vier weitere Solarkraftwerke in Betrieb. Die Photovoltaik-Anlagen entstanden bei Deubach (48 MW) im Landkreis Lauda-Königshofen, bei Oberrammersdorf (10,7 MW) im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...