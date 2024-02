Der Monatsmarktwert für Solarstrom ist im Januar 2024 wieder angestiegen. Auch die Monatsmarktwerte für Windstrom an Land und auf See verzeichneten einen Anstieg. Der Monatsmarktwert Solar ist im Januar 2024 auf einen Wert von 7,535 Cent pro Kilowattstunde (kWh) geklettert. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Dezember 2023 hatte er noch bei rund 6,6 Cent/kWh gelegen. Den Spotmarktpreis für den Januar geben die Übertragungsnetzbetreiber mit 7,657 Cent/kWh an. Somit ...

