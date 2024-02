Dr. Andreas Busch (BANTLEON): Fed: Auf Kurs zur ersten Zinssenkung

01.02.2024 -

Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen erneut unverändert belassen. Gleichzeitig wurde aber der Zinsausblick angepasst. So wird nicht mehr über mögliche Zinserhöhungen gesprochen, sondern es wird jetzt in Aussicht gestellt, die Geldpolitik wieder zu lockern. Noch ist es aber nicht so weit. Notenbankpräsident Jerome Powell hält eine erste Zinssenkung schon im März für unwahrscheinlich. Im Mai sollte sie in unseren Augen dann aber vollzogen werden, was den Auftakt für eine ganze Serie an Lockerungen bilden dürfte.