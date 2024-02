Zürich - Mit dem Abschluss des Fonds I in Höhe von CHF 29 Millionen hat QBIT Capital seine Position auf dem Risikokapitalmarkt gestärkt. Der Fonds I zielt darauf ab, ausschliesslich in 12 bis 15 Schweizer Tech-Startups zu investieren, die globale Probleme angehen. QBIT Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich und einem Büro in Los Angeles, die sich auf Frühphaseninvestitionen in Schweizer Technologieunternehmen spezialisiert ...

