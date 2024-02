Mensch und Maschine (MuM) ist auch 2023 trotz widriger Rahmenbedingungen gewachsen. Der Umsatz steigt leicht auf 322 Millionen Euro an. Das EBIT verbessert sich um 10 Prozent auf 46,8 Millionen Euro, auch beim Gewinn gibt es ein Plus von 10 Prozent auf 28,8 Millionen Euro. In den kommenden zwei Jahren will MuM den Gewinn je Aktie im Schnitt um 17 Prozent ...

