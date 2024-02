Teilen: Jonathan Haskel von der Bank of England (BoE) sieht sich durch Signale ermutigt, dass der Inflationsdruck in Großbritannien nachlassen könnte. Er brauche jedoch mehr Beweise für eine Verlangsamung, bevor er seine Meinung ändere, so Reuters. Wichtige Zitate "Ich werde mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich von Hartnäckigkeit spreche, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...