Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zu den Hauptwährungen Dollar und Franken per Saldo ganz wenig zugelegt. Am späten Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0787 US-Dollar und kostete damit etwas mehr als am Morgen (1,0772). Auch zum Franken legte der Euro etwas zu: Das EUR/CHF-Paar kostete am frühen Abend 0,9437 nach 0,9423 am frühen Morgen. Wenig bewegt war entsprechend auch das USD/CHF-Paar mit 0,8748 nach 0,8746. Der Handel zwischen ...

