Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Verbio hat zuletzt an den Börsen einen eminent hohen Gewinn geschafft. Am Donnerstag ging es nach den jüngsten Zahlen für das zweite Quartal um gut 17 % aufwärts. Am Freitag dann verlor die Aktie fast -6 %. Dies allerdings ließ sich nicht auf neue Nachrichten zurückführen. Mutmaßlich kam es einfach zu Gewinnmitnahmen. Die Zahlen jedenfalls waren [...]

