Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa hat auch diese Woche zu schwach abgeschlossen. Am Ende verlor die Aktie noch einmal -1,4 %. Das fatale Signal geht vom Schlusskurs aus. Der liegt mit 0,4267 so tief wie an keinem anderen Tag im laufenden Jahrzehnt. Mit anderen Worten: Wenn Investoren in den 20er Jahren eingestiegen sind, werden sie aktuell Verluste erlitten haben. Das bessert die Stimmung nicht auf. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...