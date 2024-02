Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Wer aktuell auf Nel Asa setzt, muss schon viel Geduld mitbringen. Die Norweger sind in sehr schlechter Verfassung, wie sich auch am Freitag erneut zeigte. Die Notierungen fielen mit dem Wert von -3,6 % regelrecht in sich zusammen. Damit hat sich ohne gravierende spezifische Nachrichten der tiefste Kurs des laufenden Jahrzehnts eingestellt. Viel schlechter kann es für den Konzern kaum [...]

