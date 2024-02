An diesem Sonntag findet der 58. Super Bowl statt. Fans von Sportfilmen kennen natürlich folgendes Zitat aus "Jerry Maguire": "Führ mich zum Schotter", sagt der Spieler zum Manager. An der Börse bringt Super-Micro-Aktie die Anleger zu mehr und noch mehr Schotter. Die kurz- und langfristige Performance ist der Hammer.Selten hat eine Aktie im AKTIONÄR-Depot dermaßen Vollgas gegeben wie Super Micro. Seit der Aufnahme am 18. April hat der Titel des Hardware-Spezialisten 550 Prozent zugelegt. Am Freitag ...

