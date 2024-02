HANGZHOU (IT-Times) - Zum chinesischen Internetkonzern Alibaba Group haben sich Analysten von der Bank of America gemeldet und das Kursziel für die Aktie erneut reduziert. Die Bank of America bestätigt eine "Buy"-Einstufung für die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027), senkt aber...

Den vollständigen Artikel lesen ...