Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - In den kommenden Tagen wird es bei und für Nel Asa spannend. Die Norweger haben am Freitag noch einmal -1,4 % nachgegeben. Ob dies reicht, die Stimmung weiter in den Keller zu treiben? Neue Nachrichten aus dem Unternehmen selbst sind seit Tagen nicht mehr zu vernehmen. Die Aktie hat damit aber den tiefsten Punkt des laufenden Jahrzehntes erneut nach unten [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...