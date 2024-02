EQS-Ad-hoc: SAP SE / Schlagwort(e): Personalie

SAP SE: SAP kündigt personelle Veränderungen im Aufsichtsrat an



11.02.2024 / 20:05 CET/CEST

Walldorf - 11. Februar 2024 SAP SE und Dr. h. c. Punit Renjen haben entschieden, sich im gegenseitigen Einvernehmen zu trennen. Grund waren die unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle als künftiger Aufsichtsratsvorsitzender, für die Punit Renjen vorgesehen war. Punit Renjen hat beschlossen, sein Mandat im SAP-Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ende der SAP Hauptversammlung am 15. Mai 2024 niederzulegen. Der Aufsichtsrat der SAP SE hat entschieden Pekka Ala-Pietilä als Nachfolger auf der kommenden Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Pekka Ala-Pietilä ist im Fall seiner Wahl auch als künftiger Vorsitzender des Aufsichtsrats vorgesehen.

Kontakt: Anthony Coletta, Chief Investor Relations Officer

+49 (6227) 7-60437

investor@sap.com



