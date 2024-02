Die Kursentwicklung von Cancom trieb den Aktionären zuletzt vermutlich Tränen in die Augen. Immerhin notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche 2,48 Prozent leichter. An zwei der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Am Mittwoch kassierte Cancom dabei einen regelrechten Tiefschlag mit einem Minus von 5,85 Prozent. Geht es jetzt noch weiter runter? Obwohl es in der vergangenen Woche Verluste zu verzeichnen gab, sieht die Technik unverändert ...

