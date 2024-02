"Nach der angekündigten Rücknahme des Pestizidvorschlags fordern wir nun eine radikale Änderung in Bezug auf einen anderen Regulierungsvorschlag, gegen den wir von Anfang an viele Vorbehalte geäußert haben, nämlich die neue Verpackungsverordnung, die die Kommission im November 2022 vorgelegt hat und die in den letzten Tagen die Abschlussprüfung erreicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...