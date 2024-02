Immer deutlicher zeigen sich am deutschen Wirtschaftswachstum die Auswirkungen einer über viele Jahre fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik. Die massiv gesunkenen Importmengen in 2023 zeigen eine Ausweitung der Rezession in 2024 bereits an, während die erhöhten CO2 Preise und Mautgebühren für anziehende Inflationskennzahlen sprechen. Ein wesentlicher Schlüssel zur Überwindung der Herausforderung ist neben günstigerer Energie, Bürokratieabbau und Steuersenkungen auch die Aktivierung der innovativen Marktkräfte. ...

