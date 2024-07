Camecos ehemaliger Vorstand Neil McMillan wird leitender strategischer Berater bei MAX Power

Vancouver, BC - 19. Juli 2024 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass Neil McMillan, ehemaliger Chairman des weltweit größten börsennotierten Uranunternehmens, mit sofortiger Wirkung als Senior Strategic Advisor zu MAX Power gestoßen ist. Mr. McMillan kann auf eine dynamische Karriere zurückblicken, die sich über mehrere Jahrzehnte in der Investmentbranche, im Bergbau und in der Regierung erstreckt.

Mr. McMillan kommentierte: "Nach 16 wunderbaren Jahren bei Cameco war ich auf der Suche nach etwas Neuem und Einzigartigem mit dem Potenzial, unseren Rohstoffsektor wirklich zu beeinflussen. Ich bin begeistert und inspiriert von natürlichem Wasserstoff, einem neuen Rohstoff, der direkt unter unseren Füßen entsteht, und von seinem Potenzial, den nordamerikanischen Energiesektor zu verändern. Ich bin beeindruckt von der Aggressivität von MAX Power, von dem Team, das es zusammengestellt hat, und von seinem Führungsvorteil als erster Anbieter von natürlichem Wasserstoff in Kanada und den Vereinigten Staaten. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein starkes Beziehungsnetz, das mehrere Sektoren abdeckt, zu nutzen, um MAX Power bei der Beschleunigung und Umsetzung eines bereits überzeugenden Plans zu unterstützen."

Neil McMillan Highlights:

Vorstandsvorsitzender von Cameco von 2013 bis 2018, nachdem er 2002 erstmals dem Vorstand beigetreten war

Ehemaliges Vorstandsmitglied von Atomic Energy of Canada Ltd, einer Bundesbehörde

Präsident und CEO von Claude Resources von 1995 bis 2014, wo er das erste Goldbergbauunternehmen in Saskatchewan leitete und es profitabel machte, was dazu beitrug, dass es 2016 von Silver Standard Resources für 337 Millionen Dollar übernommen wurde

Langjähriger Direktor von Star Diamond Corp. bis 2020

16 Jahre im Finanzsektor, Leitung von RBC Dominion Securities in Saskatoon

Ehemaliger Präsident der Handelskammer von Saskatoon

MLA von Saskatchewan von 1975 bis 1978

Rav Mlait, CEO von MAX Power, kommentierte: "Neil ist in Saskatchewan und anderswo hoch angesehen, sowohl als Mensch als auch als das, was er in seiner Karriere erreicht hat. Sein Engagement für herausragende Leistungen, seine Integrität und seine Kenntnisse des Rohstoffsektors und der Wirtschaft machen ihn zu einer wichtigen Ergänzung unseres Teams, mit der wir unsere Führungsposition im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff in Nordamerika weiter festigen können."

Video zum Thema Natürlicher Wasserstoff

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr über natürlichen Wasserstoff zu erfahren:

https://vimeo.com/953002092/d6f8574ba4

MAX Power Unternehmensvideo

Erfahren Sie mehr über MAX Power, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://vimeo.com/960577397/1511a6d016

MAX Power Unternehmenspräsentation

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die neue Unternehmenspräsentation von MAX Power anzusehen:

https://maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-Corporate.pdf

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Nordamerikas Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Durch strategische Allianzen mit dem in Calgary ansässigen Unternehmen Chapman Hydrogen & Petroleum Engineering Ltd. und dem in Europa ansässigen Unternehmen Larin Engineering HHC ist MAX Power ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff. MAX Power besitzt auch ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die auf kritische Mineralien ausgerichtet sind. Diese Liegenschaften werden durch die jüngste Entdeckung von Diamantbohrungen auf dem Willcox Playa Lithium Projekt im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Unternehmens:

Rav Mlait, CEO

Max Power Mining Corp.

501 - 3292 Production Way

Burnaby, BC, V5A 4R4, Canada

www.maxpowermining.com

info@maxpowermining.com

Tel: +1-778-655-9266

Investor Relations:

MarketSmart Communications

Tel: +1-877-261-4466

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich auf natürlichen Wasserstoff, die Exploration und den Erwerb von Grundstücken mit natürlichem Wasserstoff und den Abschluss einer strategischen Allianz mit Dritten, die Fähigkeit zur Lokalisierung, Entdeckung und/oder Gewinnung von natürlichem Wasserstoff aus dem Untergrund, Kommentare in Bezug auf den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Exploration von natürlichem Wasserstoff und die erwartete steigende Nachfrage nach natürlichem Wasserstoff, alle Ergebnisse und Aktualisierungen in Bezug auf ein zukünftiges Bohrprogramm und die Finanzierung dieses Programms sowie zukünftige Pressemitteilungen des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "interpretiert", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "zielt", "suggeriert", "oft", "Ziel", "zukünftig", "wahrscheinlich", "anstehend", "potenziell", "Ziel", "objektiv", "aussichtsreich", "möglicherweise", "vorläufig" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder sind solche Aussagen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu dem Zeitpunkt beruhen, an dem die Aussagen gemacht werden, und dass sie eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Infolgedessen kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der CSE ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, zählen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit Mineralexplorationsbetrieben verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Untersuchungsergebnissen und dem Bohrprogramm, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Der Leser wird dringend gebeten, die Management's Discussion and Analysis des Unternehmens, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedarplus.ca öffentlich zugänglich ist, zu lesen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76296Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76296&tr=1



