Die Nemetschek-Aktie wird von einem steten "einerseits, andererseits" verfolgt. Was nicht an den starken Ergebnissen des Jahres 2023 lag, die das Unternehmen am Donnerstag als vorläufige Zahlen vorlegte. Diese knifflige Situation hat ihren Ursprung in früheren Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...