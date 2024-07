Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag Verluste an der XETRA-Börse. Der Kurs fiel um 1,4 Prozent auf 85,80 Euro, nachdem er bei 86,20 Euro eröffnet hatte. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt die Aktie im Jahresvergleich eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 98,20 Euro am 6. Juni 2024 und einem Tief von 55,52 Euro am 27. September 2023 weist das Papier eine beachtliche Bandbreite auf. Analysten sehen weiterhin Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,13 Euro aus.

Positive Geschäftsentwicklung und Dividendenaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen des Softwareunternehmens zeigen eine erfreuliche Tendenz. Im ersten Quartal 2024 steigerte Nemetschek seinen Umsatz um 9,44 Prozent auf 223,95 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,31 auf 0,37 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,61 Euro je Aktie. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine voraussichtliche Dividendenerhöhung von 0,480 Euro im Jahr 2023 auf geschätzte 0,538 Euro für das laufende Jahr freuen.

