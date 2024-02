Silber auch vor Bullenmarkt?: Dieser Silberproduzent besitzt erhebliches Wachstumspotential

Anzeige / Werbung

Laut dem Konsenspreisziel der Analysten von 6,58 US-Dollar hat die Aktie ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von 327,5 %

Liebe Leserinnen und Leser,

welcher rote Faden verbindet so unterschiedliche Branchen wie Schmuck, Automobil, Solar und Elektronik? Die Antwort ist Silber, ein vielseitiges Metall, das aufgrund seiner einzigartigen Kombination von Eigenschaften in diesen Branchen eine entscheidende Rolle spielt: elektrische Leitfähigkeit, Reflexionsvermögen, Duktilität und Formbarkeit.

Über seine industrielle Verwendung hinaus kann Silber auch als alternative Anlageklasse eingesetzt werden. Silber ist einer der ältesten Finanzanlagen der Welt. Zusammen mit Gold gilt es als sicherer Hafen für Anleger vor Wirtschaftskrisen, da es inflationsresistent ist, da es nicht beliebig "gedruckt" werden kann.

Mit Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) möchten wie Ihnen heute einen mittelgroßen Silberproduzenten vorstellen, der zwei hochgradige unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko betreibt:

WKN: A0DJ0N -TSX: EDR - NYSE: EXK

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) veröffentlichte Anfang des Jahres seine Produktionsergebnisse für das vierte Quartal und meldete für das Gesamtjahr 2023 eine Produktionsmenge von 5.672.703 Unzen Silber und 37.858 Unzen Gold, was 8,7 Millionen Unzen Silberäquivalent entspricht.

Nachdem das Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 die Produktionsprognosen übertroffen hatte, lag die Produktion im Jahr 2023 somit im Rahmen der Prognose.

In nachfolgendem Interview spricht Jochen Staiger von Commodity TV mit Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver. Sie besprechen die Leistung des Unternehmens im Jahr 2023, einschließlich der Einhaltung von Produktionsrichtlinien und Kostenherausforderungen. Sie untersuchen auch die Explorationsbemühungen und Pläne zur Verlängerung der Minenlebensdauer für die Minen Guanaceví und Bolañitos.

Silberproduzent in Mexiko mit erheblichen Wachstumsplänen:

Wir Sie erfahren haben waren die gestiegenen Kosten eine große Herausforderung im Jahr 2023. Wie in der gesamten Branche und insbesondere in Mexiko zu beobachten war, wurden die Margen durch gestiegene Kosten beeinträchtigt.

Trotzdem gelang es Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), positive Cashflows aus den Guanaceví- und Bolanitos-Minen zu generieren.

Eine weitere Herausforderung für das Unternehmen waren die Auswirkungen des Wechselkurses auf die Kosten. Der mexikanische Peso wertete im Jahr 2023 um fast 15% auf, was sich erheblich auf die Kosten auswirkte.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 und die aktuellen Entwicklungen

Für das Finanzjahr 2024 hat Endeavour Silver bestimmte Erwartungen. Trotz der Herausforderungen im Jahr 2023 hofft das Unternehmen auf eine Verbesserung des Wechselkurses zwischen dem mexikanischen Peso und dem US-Dollar.

Um die steigenden Kosten zu bewältigen, hat das Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken:

Überprüfung der Eingabemengen und Suche nach den besten Preisen bei Lieferanten

Effizienzsteigerung in der Produktion, um die Kosten pro Tonne oder Unze zu reduzieren

Kontrolle der Betriebskosten, um unnötige Ausgaben zu vermeiden

Durch die Verbesserung der Produktionsprozesse kann das Unternehmen mehr Tonnen oder Unzen pro Stunde produzieren und damit die Gesamtkosten pro Einheit senken.

Wie in der Rohstoffbranche üblich, unterliegen die Preise für Stahl und Zyanid Schwankungen. Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat mit gestiegenen Kosten für diese Rohstoffe zu kämpfen, da sie für den Bergbau unerlässlich sind. Um die Auswirkungen dieser gestiegenen Kosten zu minimieren, hat das Unternehmen alternative Lieferanten und Materialien geprüft und Verhandlungen geführt, um bessere Preise zu erzielen.

Ein Silberproduzent mit bedeutenden Silberreserven

Im Jahr 2023 wurden positive Bohrergebnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass es weiterhin großes Potenzial zur Erweiterung der Reserven gibt. Die erfolgreichen Explorationsergebnisse deuten darauf hin, dass es Potenzial zur Erweiterung der bestehenden Minen Guanas und Bonos gibt.

Die nachfolgende Tabelle fasst die geschätzten Mineralreserven und Mineralressourcen des zusammen:

Quelle: Endeavour Silver

Mit der Identifizierung neuer Ressourcen und der Umsetzung von Effizienzsteigerungen besteht die Möglichkeit, die Produktionskapazität zu erhöhen und die Rentabilität der Minen weiter zu verbessern. Dieses Potenzial zur Erweiterung ist eine vielversprechende Entwicklung für Endeavour Silver und wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Position als stetig wachsender Silberproduzent zu stärken.

Das Terronera-Projekt

In Jalisco, Mexiko, baut Endeavour Silver eine neue Silber-Gold-Mine - das Terronera-Projekt. Die Untertagemine soll Ende 2024 mit der Produktion beginnen und zunächst eine Lebensdauer von zehn Jahren haben.

Terronera liegt 50 km nordöstlich von Puerto Vallarta Quelle

Nach einem Jahrzehnt der Planung, die Erkundungsbohrungen, technische Berichte, Umweltgutachten und die Bewertung verschiedener Betriebsszenarien umfasste, begannen die Bauarbeiten im Jahr 2023 und schreiten planmäßig voran.

Die erwarteten Produktionsmengen von Silber und Gold sind beeindruckend. Das Unternehmen geht davon aus, dass jährlich rund 4 Millionen Unzen Silber und etwa 38.000 Unzen Gold produziert werden.

Das Unternehmen hat die Finanzierung gesichert und erwartet eine rentable Produktion von Silber und Gold. Mit den erwarteten Produktionsmengen und den günstigen Kostenprognosen wird das Projekt voraussichtlich einen positiven Beitrag zur langfristigen Rentabilität von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) Silver leisten.

Das Unternehmen hat mehrere Projekte in der Pipeline, darunter das Pitarrilla-Projekt und das Paral-Projekt, die das langfristige Wachstum des Unternehmens unterstützen sollen.

Kurzübersicht Pitarrilla-Projekt

Das Pia-Projekt ist eines der vielversprechendsten Projekte von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N). Es handelt sich um eine der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten mit über 600 Millionen Unzen Silber sowie Zink und Blei. Das Projekt befindet sich in Mexiko und wird in Zukunft voraussichtlich eine erhebliche Menge an Silber produzieren.

Das Pia-Projekt befindet sich etwa 3 Stunden von der Guanaceví-Mine entfernt, einem der bestehenden Standorte von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N). Der Standort in Mexiko bietet eine günstige geografische Lage und eine lange Geschichte des Bergbaus, was potenzielle Vorteile für das Unternehmen bietet. Die Nähe zu bestehenden Minen ermöglicht auch eine effiziente Nutzung von Ressourcen und Infrastruktur.

Die gesamten angezeigten Mineralressourcen (Tagebau und Untertagebau) bei Pitarrilla belaufen sich auf 158,6 Millionen Tonnen und enthalten 491,6 Millionen Unzen (Unzen) Silber (Ag) mit einem Gehalt von 96,4 Gramm pro Tonne (gpt) und 1,1 Milliarden Pfund (Pfund) Blei (Pb) mit einem Gehalt von 0,31 %, 2,6 Milliarden Pfund Zink (Zn) mit einem Gehalt von 0,74 % für insgesamt 693,9 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) mit einem Gehalt von 136 g/t.

Aktueller Status des Paral-Projekts

Das Paral-Projekt ist ein weiteres vielversprechendes Projekt von Endeavour Silver. Es handelt sich um eine historische Mine in Mexiko mit umfangreicher unterirdischer Entwicklung. Das Projekt hat bereits eine beträchtliche Menge an Silberressourcen definieren können und befindet sich derzeit in der Phase der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Endeavour Silver hat bereits rund 3 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert und plant weitere Explorationen und Studien.

Das Paral-Projekt bietet Potenzial für weiteres Wachstum und könnte einen bedeutenden Beitrag zur langfristigen Rentabilität von Endeavour Silver leisten. Parral gehört zu den Top 10 der großen historischen Bergbaubezirke mit mehreren Adern und Silbervorkommen in Mexiko und ist 10 km lang und 10 km breit. Er wurde im 15. Jahrhundert entdeckt. Die Parral -Mine lieferte im 18. Jahrhundert Silber für die mexikanische Münzstätte.

Das Unternehmen beabsichtigt, das Projekt weiter voranzutreiben und die erforderlichen Genehmigungen und Finanzierungen zu sichern, um eine zukünftige Produktion zu ermöglichen.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Günstiger Silberproduzent mit erheblichen Wachstumspotential

Der Silberpreis hat einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N). Da mehr als 60% des Umsatzes des Unternehmens aus Silber stammen, hat eine Veränderung des Silberpreises eine direkte Auswirkung auf den Cashflow und die Rentabilität des Unternehmens.

Insgesamt bietet die Hebelwirkung des Silberpreises und das Wachstumspotenzial von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) vielversprechende Chancen für Anleger.

Mit einer starken Pipeline von Projekten ist das Unternehmen gut positioniert, um von steigenden Silberpreisen und dem langfristigen Wachstum des Silbermarktes zu profitieren.

Das Unternehmen hat auch in den letzten Jahren eine herausragende Performance erzielt.

Trotzdem befindet sich der Aktienkurs derzeit auf einem Fünfjahrestief!

Dies ist zum Teil auf die Wahrnehmung des Unternehmens als Entwickler zurückzuführen und auf die Tatsache, dass Anleger auf eine erfolgreiche Umsetzung des Teronera-Projekts warten.

Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme des Teronera-Projekts wird erwartet, dass sich die Produktion von Silber und Gold verdoppeln wird. Dies wird auch zu einer Steigerung des Cashflows und der Rentabilität des Unternehmens führen.

Das alles wird sich positiv auf den Aktienkurs auswirken und wir Sie werden kaum noch zu den heutigen Kursen einsteigen können.

Erwähnenswert ist vielleicht noch das elf Hedgefonds Anteile an Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) halten.

Last but not least:

Laut dem Konsenspreisziel derAnalysten von 6,58 US-Dollar hat Endeavour Silver ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von 327,5 %!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.edrsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

