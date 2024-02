Am Freitag konnte sich der deutsche Leitindex lange Zeit leicht in der Gewinnzone halten. Zum Handelsende rutschte er dann aber doch ins Minus und gab schließlich 0,22 Prozent ab. Auf Wochensicht stagnierte der DAX. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völk in dieser Sendung. ...