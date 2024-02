Euronext: solide Unterstützung nach dem Pullback!

Gap Up und 20er-EMA bieten schöne Einstiegsmöglichkeit!!

Euronext (ENX) - ISIN NL0006294274

Euronext (ENX) verteidigt monopolartige Stellung in zahlreichen Ländern!

Rückblick

Die Euronext-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr über 19 Prozent zulegen. Sie orientierte sich dabei zuletzt stark am 20er-EMA. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung nach dem Gap Up vom 23. auf 24. Januar. Im Anschluss gab es ein neues Hoch und einen Rücksetzer bei dem sowohl die zuvor genannten Unterstützungen in Form der Kurslücke als auch der 20-Tagelinie intraday getestet wurden, die Schlusskurse aber jeweils darüber notierten.

Euronext-Aktie: Chart vom 09.02.2024, Kürzel: ENX, Kurs: 80.20 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der letzten Tageskerze dürfen wir einen Bounce in Richtung Norden erwarten.

Mögliches bärisches Szenario

Falls die Kurslücke und der 20er-EMA nicht halten, wäre das ein negatives Signal.

Meinung

Euronext vereint unter seinem Dach die Börsen von Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon, Mailand, Oslo und Paris. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Amsterdam und konnte seine monopolartige Stellung in zahlreichen Ländern in den vergangenen Jahren verteidigen. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal 2023 um 6,9 Prozent auf 213,7 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr werden ein Gewinnplus von 15 Prozent und eine Dividendenrendite von fast 3 Prozent erwartet. Darin dürften auch Synergieeffekte aus dem Zukauf der Börse in Mailand enthalten sein.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 8.61 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.64 Mio. EUR

Meine Meinung zu Euronext ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ENX.

Quellennachweis: https://www.euronext.com/en/media/10348/download, https://aktienbewertungde.quora.com/Euronext-Gewinne-auch-in-schw%C3%A4cheren-B%C3%B6rsenphasen

Veröffentlichungsdatum: 09.02.2024

