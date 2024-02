In einem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie.von pv magazine Global China Mono Grade, die von OPIS ermittelte Einschätzung der Polysiliziumpreise im Land, wurde für die vergangene Woche mit 60,67 Renminbi Yuan (CNY, 8,48 US-Dollar) je Kilogramm bewertet und lag damit umgerechnet 9,4 Cent höher als in der Vorwoche, weil sich die Kaufstimmung vor dem chinesischen Neujahrsfest erholte. Dies ist der erste Preisanstieg für den Rohstoff in der Photovoltaik-Wertschöpfungskette ...

