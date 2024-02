Der Überschuss verringerte sich um fast 150 Millionen Euro. Das Plus auf dem EEG-Konto beträgt somit noch knapp 746 Millionen Euro, aber auch nur weil der Bund mehr als eine Milliarde Euro zuschoss.Im Januar ist der Überschuss auf dem EEG-Konto erneut abgeschmolzen. Einnahmen von fast 1,2 Milliarden Euro standen Ausgaben von mehr als 1,34 Millionen Euro gegenüber. Zum Monatsende betrug das Plus auf dem EEG-Konto noch exakt 745.884.123,30 Euro, wie aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht. Das Plus existiert aber nur noch, da die Regierung Mittel zuschoss. Erstmals griffen ...

